Обстрел термобарическими снарядами села на Луганщине, скриншот видео

https://racurs.ua/n179173-rashisty-obstrelyali-selo-v-luganskoy-oblasti-termobaricheskimi-snaryadami-video.html

Ракурс

Рашисти використовують термобаричні системи ТОС-1А «Солнцепьок» на Луганщині.

Відповідне відео, зняте в районі села Новоселівське на Луганщині, у своєму Tekegram-каналі опублікував український журналіст Андрій Цаплієнко.

Українці звільнили село кілька тижнів тому, а саме 30 грудня, зараз росіяни намагаються цілковито знищити його, — вказано в описі відео.

На відео можна побачити момент вибуху термобаричних снарядів, які супроводжуються характерною ударною хвилею. Такі боєприпаси базуються на основі ефекту об'ємного вибуху пилогазових або аерозольних хмар. Хоча вони прямо не заборонені міжнародними договорами, низка експертів відносять їх до різновиду зброї масового ураження.