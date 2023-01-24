Когда россия пойдет в наступление, спрогнозировали в ISW

https://racurs.ua/n179185-kogda-rossiya-poydet-v-nastuplenie-sprognozirovali-v-isw.html

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Армія росії може почати наступальні дії найближчими місяцями, зокрема навесні. Про це повідомили аналітики американського «Інституту вивчення війни» (ISW).

На думку експертів з посиланням на дані української розвідки, російські війська готуються до наступальної операції навесні або на початку літа 2023 року. Це частково підтверджує оцінку ISW про намір москви здійснити вирішальний наступ в найближчі місяці.

Окрім цього, кремль продовжує поглиблювати військові та економічні відносини з Іраном, прагнучи до взаємовигідного ухилення від санкцій. 23 січня голова російської думи В’ячеслав Володін зустрівся в Тегерані зі спікером іранського парламенту Мохаммадом Багером Галібафом і президентом Ірану Ебрагімом Райсі. Галібаф зазначив, що країни повинні зміцнювати зв’язки у фінансовому, енергетичному та сировинному секторах.

Окрім цього, джерела в іранському Корпусі вартових ісламської революції також висловили припущення про подальшу військову співпрацю між Тегераном і Москвою.