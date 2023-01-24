В рф устранили одного из ключевых оперативных командиров – разведка Британии

https://racurs.ua/n179194-v-rf-ustranili-odnogo-iz-kluchevyh-operativnyh-komandirov-razvedka-britanii.html

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Генерал-полковник Михайло Теплінський, ймовірно, був звільнений з посади одного з ключових командувачів російськими військами в Україні. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії вранці 24 січня.

Британська розвідка припускає, що це пов’язано із суперечками щодо використання російських десантників, оскільки їх часто використовували для утримання наземних цілей, чим традиційно займалася механізована піхота.

Звільнення Теплінського, ймовірно, є ще одним симптомом триваючих розбіжностей у вищій ієрархії російської операції, оскільки генерал Валерій Герасимов намагається нав’язати свою особисту владу кампанії в Україні, — йдеться у зведенні Міноборони Британії.

Нагадаємо, раніше британська розвідка повідомляла, що з приходом до командування Герасимов у першу чергу вирішив наводити лад з рутинною дисципліною у війську і це викликає нарікання.