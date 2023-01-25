Санкции РНБО против представителей РПЦ и УПЦ МП ввел в действие Владимир Зеленский. Фото:

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Санкції проти представників Російської православної церкви запровадив президент України Володимир Зеленський.

Глава держави у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо запровадження санкцій стосовно 10 осіб. Під санкціями опинився, зокрема, екс-нардеп та бізнесмен Вадим Новинський та намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври УПЦ Московського патріархату митрополит Павло. Про це повідомляється на офіційному сайті президента.

Також у списку опинилися низка представників РПЦ: Ростислав Швець, Костянтин Чернишов, Олександр Овсянніков, Олександр Таранов, Олег Іванов, Олексій Маслєнніков, В’ячеслав Опанасенко та Володимир Удовенко.

Вищевказаним особам заблокують активи й припинять з ними торговельні операції. Також санкції передбачають припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України, запобігання виведенню капіталів за межі України, зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань й анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів.

Цим росіянам та українцям заборонено брати участь у приватизації й оренді держмайна, вчиняти правочини щодо цінних паперів, передавати технології, права на об'єкти права інтелектуальної власності.

Крім того, санкції передбачають заборону на набуття у власність земельних ділянок, анулювання офіційних візитів, засідань чи переговорів з питань укладення договорів тощо. Всі цих осіб також позбавлять українських державних нагород України.

Зеленський поклав контроль за виконанням цього рішення на секретаря РНБО Олексія Данілова. Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, проти митрополита УПЦ МП Павла (Лебедя), відомого у народі як «Паша Мерседес», українські правоохоронці відкрили кримінальне провадження.