россия покупала западные детали для производства оружия вплоть до декабря 2022 года

https://racurs.ua/n179236-rossiya-pokupala-zapadnye-detali-dlya-proizvodstva-orujiya-vplot-do-dekabrya-2022-goda.html

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Державна російська корпорація Ростех через посередників закуповує продукцію американських компаній Analog Devices, Xilinx, Texas Instruments, Microchip Technology, Bourns, швейцарської ST Microelectronics, японської Murata, німецької Infineon, яка підпадає під експортний контроль.

Мікроелектроніка потрібна Ростеху для виробництва засобів радіоелектронної боротьби для війни в Україні, пише розслідувальне видання «Важливі історії».

Ланцюжок постачання такий: саратівська компанія ВМК із чотирма співробітниками постачає продукцію концерну «Радіоелектронні технології», яка входить до Ростеха. У ВМК всього чотири співробітники, але це один із найбільших постачальників електронних комплектуючих до росії. За 2022 рік вона завезла товарів на 43 млн дол.

ВМК закуповує мікроелектроніку у своїх зарубіжних партнерів — гонконгської Tordan Industry Limited та турецької Turkik Union And Dijital Teknoloji. До того ж китайська компанія належить власнику самого ВМК. Турецькою компанією володіють родина племінників колишнього начальника розвідки Головного управління безпеки Туреччини Атілли Айтека. За схожою схемою діють інші постачальники Ростеха.

Ця мікроелектроніка необхідна для виробництва комплексів радіоелектронної протидії «Хібіни», що захищає російські літаки від систем ППО, «Вітебськ», що захищає гелікоптери, «Красуха», а також комплексу перешкод САП-518СМ. Усі з них російська армія зараз використовує в Україні.