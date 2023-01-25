Украина получит 80 танков Leopard от стран Европы. Фото:

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Країни Європи можуть надати Україні десятки важких бойових танків Leopard німецького виробництва.

Загалом європейські союзники обговорюють передачу українським військовим 80 «Леопардів». Європа планує передати Україні два батальйони сучасних танків, у кожному з яких буде по 40 одиниць. Танки надійдуть на озброєння Збройних сил України до кінця березня 2023 року. По це повідомляє видання Spiegel.

Відповідно, німці беруть участь у коаліції з ротою танків Leopard 2A6 у батальйоні, в який, як кажуть, фіни, іспанці та голландці також вносять танки цієї моделі. Поляки та норвежці збирають другий батальйон «Леопардів» типу 2А4, — пише ЗМІ.

Зазначається, що ще один батальйон з важких танків Abrams готують Сполучені Штати Америки. Заокеанські союзники можуть передати приблизно 30 основних бойових танків M1 Abrams. Як повідомляє телеканал ABCNews, «Абрамси» можуть опинитися в розпорядженні ЗСУ тільки через рік.

Нагадаємо, уряд Німеччини 25 січня схвалив передачу Україні 14 танків «Леопард», матеріально-технічного забезпечення та боєприпасів. Крім того, Берлін також надав країнам-союзникам необхідний дозвіл на постачання власних Leopard українській армії.

Джерела: Spiegel, ABCNews