Войска рф у беларуси. Фото: dialog.ua

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Російські військовослужбовці досі перебувають на території сусідньої з Україною білорусі.

Зараз на території Білорусі знаходиться 5 тис. 800 російських військових. Однак ще тиждень тому цей контингент ворожого війська нараховував майже 11 тис. солдатів та офіцерів. Про це представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький заявив в ефірі національного телемарафону.

За його словами, друга механізована дивізія зс рф вже перемістилася на російську територію росії, в тому числі зайшла на територію окупованою ворогом Луганської області. Зараз у білорусь заходять підрозділи шостої дивізії й підрозділи територіальних військ на підготовку.

Скібіцький додав, що зараз у білорусі зовсім інший контингент, який був на початку російського повномасштабного наступу. На території рб станом на 25 січня немає потужного авіаційного компонента, попри навчання. Крім того, там немає потужної ракетної компоненти, немає повітряно-десантних військ.

У ГУР наголосили, що на даний час у білорусі розташований один дивізіон ракетних комплексів «Іскандер», зенітно-ракетні системи С-300, С-400 та три літаки МІГ-31.

Нагадаємо, видання «Наша Ніва» із посиланням на власні джерела повідмоляла, що російських солдатів у білорусь перекидають у цистернах. Ймовірно, таким чином рф намагається приховати масштаби перекидання від супутникового та візуального спостереження.