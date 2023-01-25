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Україна отримає 80 танків Leopard від країн Європи. Фото:
Україна отримає 80 танків Leopard від країн Європи — Spiegelhttps://racurs.ua/ua/n179235-ukrayina-otrymaie-80-tankiv-leopard-vid-krayin-ievropy-spiegel.htmlРакурс
Країни Європи можуть надати Україні десятки важких бойових танків Leopard німецького виробництва.
Загалом європейські союзники обговорюють передачу українським військовим 80 «Леопардів». Європа планує передати Україні два батальйони сучасних танків, у кожному з яких буде по 40 одиниць. Танки надійдуть на озброєння Збройних сил України до кінця березня 2023 року. По це повідомляє видання Spiegel.
Відповідно, німці беруть участь у коаліції з ротою танків Leopard 2A6 у батальйоні, в який, як кажуть, фіни, іспанці та голландці також вносять танки цієї моделі. Поляки та норвежці збирають другий батальйон «Леопардів» типу 2А4, — пише ЗМІ.
Зазначається, що ще один батальйон з важких танків Abrams готують Сполучені Штати Америки. Заокеанські союзники можуть передати приблизно 30 основних бойових танків M1 Abrams. Як повідомляє телеканал ABCNews, «Абрамси» можуть опинитися в розпорядженні ЗСУ тільки через рік.
Нагадаємо, уряд Німеччини 25 січня схвалив передачу Україні 14 танків «Леопард», матеріально-технічного забезпечення та боєприпасів. Крім того, Берлін також надав країнам-союзникам необхідний дозвіл на постачання власних Leopard українській армії.
Джерела: Spiegel, ABCNews
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