Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
В россии и в оккупированном Крыму на ТВ показали обращение Зеленского

В россии и в оккупированном Крыму на ТВ показали обращение Зеленского (ВИДЕО)

25 янв 2023, 17:51
999

У кількох регіонах росії та в окупованому Криму по телебаченню показали новорічне звернення президента України Володимира Зеленського.





Трансляція тривала на каналах у Бєлгородській області, в Криму та Севастополі, а також у Краснодарському краї. У мережі опублікували відео із Зеленським на каналах СТС та ТНТ.

Влада Білгородської області заявила, що з супутника невідомі підмінили телесигнал. Оперативні чергові перемкнулися на резервний супутник.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров