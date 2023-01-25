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В россии и в оккупированном Крыму на ТВ показали обращение Зеленского
В россии и в оккупированном Крыму на ТВ показали обращение Зеленского (ВИДЕО)https://racurs.ua/n179243-v-rossii-i-v-okkupirovannom-krymu-na-tv-pokazali-obraschenie-zelenskogo-video.htmlРакурс
У кількох регіонах росії та в окупованому Криму по телебаченню показали новорічне звернення президента України Володимира Зеленського.
Трансляція тривала на каналах у Бєлгородській області, в Криму та Севастополі, а також у Краснодарському краї. У мережі опублікували відео із Зеленським на каналах СТС та ТНТ.
Влада Білгородської області заявила, що з супутника невідомі підмінили телесигнал. Оперативні чергові перемкнулися на резервний супутник.
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