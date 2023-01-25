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Ракурс
На Білгородщині та в окупованому Криму по всіх каналах показували звернення Зеленського.

У росії та в окупованому Криму на ТБ показали звернення Зеленського (ВІДЕО)

25 січ 2023, 17:51
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У кількох регіонах росії та в окупованому Криму по телебаченню показали новорічне звернення президента України Володимира Зеленського.





Трансляція тривала на каналах у Бєлгородській області, в Криму та Севастополі, а також у Краснодарському краї. У мережі опублікували відео із Зеленським на каналах СТС та ТНТ.

Влада Білгородської області заявила, що з супутника невідомі підмінили телесигнал. Оперативні чергові перемкнулися на резервний супутник.

Джерело: Ракурс


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