На Білгородщині та в окупованому Криму по всіх каналах показували звернення Зеленського.

https://racurs.ua/ua/n179243-u-rosiyi-ta-v-okupovanomu-krymu-na-tb-pokazaly-zvernennya-zelenskogo-video.html

Ракурс

У кількох регіонах росії та в окупованому Криму по телебаченню показали новорічне звернення президента України Володимира Зеленського.

Трансляція тривала на каналах у Бєлгородській області, в Криму та Севастополі, а також у Краснодарському краї. У мережі опублікували відео із Зеленським на каналах СТС та ТНТ.

Влада Білгородської області заявила, що з супутника невідомі підмінили телесигнал. Оперативні чергові перемкнулися на резервний супутник.