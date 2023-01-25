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Ракурс
Українські війська не виходитимуть із Бахмуту

ЗСУ не виходитимуть із Бахмуту — Генштаб

25 січ 2023, 17:38
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Українські війська не виходитимуть із Бахмуту, доки є можливість оборонятися, ситуація там контрольована.





Про це 25 січня заявив речник Генштабу Андрій Ковальов.

Відповідаючи на питання в етері телемарафону, він наголосив, що наразі питання, щодо відходу з міста не стоїть.

Ситуація у Бахмуті під контролем, Сили оборони дають гідну відсіч окупантам. ЗСУ не виходитимуть із Бахмута, поки є можливість оборонятися. Ситуація в місті контрольована, — сказав Ковальов. — Дивно, коли говорять про те, що ЗСУ мають звідкись вийти. Завдання всіх Сил оборони — воювати за українську територію. Тому Бахмут і стоїть, бо воїни звідти не виходять, — повідомив речник Генштабу.

Він також зазначив, що Соледар терористи рф зрівняли із землею, тому місто залишили.

Поки в Бахмуті є підвали та можливості тримати цю територію, бійці там залишатимуться, — сказав Ковальов.

Джерело: Ракурс


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