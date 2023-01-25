Підрозділи Сил оборони вийшли з міста Соледар. Фото: Генштаб

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Збройні сили України відійшли із міста Соледар Донецької області.

Підрозділи українських Сил оборони зробили це для збереження життя особового складу. Військові вже закріпились на заздалегідь підготовлених рубежах оборони. Про це 25 січня речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив у коментарі «Суспільному».

За його словами, українські військові виконали основне завдання, яке полягало у тому, щоб не дати ворогу системно прорвати ворогу на Донецькому напрямку фронт та вийти в тил, а потім рухатись на оперативний простір. Захисники Соледара зуміли вибити максимально ворожих сил й виснажити росіян.

Речник переконує, що фронту в Соледарі була вирівняна. Окупанти не змогли оточити українські сили або взяти наших бійців у полон.

Це війна. Кожен воєначальник з урахуванням максимальної вигоди для своїх військ. Ми не можемо собі дозволити таку розкіш, яку дозволяє наш ворог, просто кидати бійців на убій. Намагаємося маневрувати, бити вогнем, застосовувати тактик малих груп, щоб максимально виснажити ворога, — зазначив Череватий.

Він також додав, що російська пропаганда хоче привернути увагу до невеликого міста Солерад на фоні того, що раніше ЗСУ вибили окупантів із Київщини, завдали їм поразки в Харківській, Лиманській та, Херсонській операціях.

Як відомо, за місто Соледар тривали важкі й кровопролитні бої. Окупанти хвалькувато заявляли про взяття міста ще 12 січня, але українська та британська розвідки інформували, що ще 15 січня ЗСУ ще утримували позиції в Соледарі. Згодом британські повідомили, що 16 січня українські військові «скоріш за все вийшли з Соледара».

Нагадаємо, у Бахмуті Донецької області зараз тривають важкі бої. Ще з липня 2022 року російські сили, представлені переважно ПВК «Вагнера», намагаються захопити це місто. На території Бахмута утворилася значна «сіра зона», а бої ведуться за кожен будинок — іноді по кілька днів.