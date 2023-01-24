Жорсткі міські бої за кожен будинок - що відбувається у Бахмуті

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Бахмут тримається, йдуть жорсткі міські бої за кожен будинок. Про це увечері 24 січня написали в Телеграм-каналі 46 бригади, яка є однією з головних українських сил у битві за місто.

В 46 ОДШБ пишуть, що тривають бої біля вулиці Незалежності, «там орки зупинені». Росіяни зайшли за завод будкераміки і зупинені біля заводу ігристих вин.

Видно зусилля русні в напрямку Червона гора. Вони це особливо і не приховують. Їхні наміри зрозумілі, ситуація контролюється, — повідомили воїни-десантники.

Тривожить просування російських сил на південному заході від Бахмута — чи не буде тут знову як у Соледарі «контрольованого оточення».

На наш погляд, у противника склалося враження, що може вийти як у Соледарі, ось вони й лізуть, не рахуючись із втратами, — пишуть в 46ОДШБ.

У Бахмуті наразі утворилася значна «сіра зона», а бої ведуться за кожен будинок — іноді по кілька днів. В бригаді просять до всієї інформації щодо просування або залишення в самому місті треба ставитися спокійно.

Бахмут чи південь

Тим часом американські та західні офіційні особи закликають Україну перемикнути увагу з жорстокої багатомісячної боротьби в Бахмуті на потенційний наступ на півдні, використовуючи інший стиль ведення бойових дій, який би використовував переваги нової військової техніки на мільярди доларів, яку нещодавно придбали західні союзники. Про це пише CNN із посиланням на американських та українських посадовців.

Це жорстокий і виснажливий бій, — заявив щодо Бахмута високопоставлений представник західної розвідки, додавши, що кожна сторона обмінюється 100−400 м землі на день і майже щодня обмінюється кількома тисячами артилерійських пострілів.

Тактика «Вагнера» у Бахмуті

Журналісти CNN отримали дані ГУР щодо тактики ведення бойових дій ПВК «Вагнер» в Україні, згідно з якими підтверджується їхня ефективність навколо Бахмута та вказується на складність протистояння російським бойовикам.

Штурмові групи не відступають без команди… Несанкціонований відхід або відхід без поранення карається розстрілом на місці, — зазначається у документі ГУР.

Попри жорстоку байдужість до втрат, тактика «Вагнера» є єдиною ефективною для погано навчених мобілізованих військ, йдеться в українському аналізі.

Завербовані засуджені часто становлять першу хвилю в атаці та зазнають найбільших втрат — до 80%. За ними йдуть більш досвідчені бійці з тепловізорами та приладами нічного бачення.

Якщо силам «Вагнера» вдається зайняти позицію, артилерійська підтримка дозволяє їм вирити окопи та закріпити здобутки, але ці окопи дуже вразливі для атак на відкритій місцевості. Однак, координація між вагнерівцями та російськими військовими часто відсутня.

Нагадаємо, російські сили, представлені переважно ПВК «Вагнера», з липня 2022 року намагаються захопити місто Бахмут у Донецькій області.

11 січня творець ПВК євген пригожин заявив про захоплення Соледара — населеного пункту неподалік Бахмута. Приблизно через тиждень він повідомив про взяття під контроль села Кліщіївка у передмісті Бахмута, що має важливе значення для постачання українських військ, що перебувають у місті. Генштаб ЗСУ не підтверджував втрату цього населеного пункту.