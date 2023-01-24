Якого біса чекати? — Борис Джонсон звернувся до Заходу після візиту до України

https://racurs.ua/ua/n179207-yakogo-bisa-chekaty-borys-djonson-zvernuvsya-do-zahodu-pislya-vizytu-do-ukrayiny.html

Ракурс

«Якого біса Захід чекає?» — так екс-прем'єр Великої Британії назвав свою статтю в найбільшій газеті країни. Борис Джонсон опублікував звернення до західного світу після чергового візиту до України.

Минулого вікенду екс-прем'єр зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським і відвідав Бучу та Бородянку, де російська армія вчинила жорстокі розправи над мирним населенням.

24 січня Джонсон випустив статтю в Daily Mail, закликаючи Захід розпочати постачання танків Україні. Найбільше видання країни поставило анонс цього матеріалу на першу сторінку.

Встаньте разом зі мною поруч із почорнілими останками багатоквартирного будинку в Бородянці, вивернутою проводкою та розбитими дитячими іграшками. Подивіться, що може зробити одна з 500-кілограмових авіабомб Путіна із восьмиповерховою будівлею. Спробуйте зустрітися з благаючими очима людей, які витягли з-під уламків тіла і шукали 28, чиї останки так і не знайшли. Подивіться на цих хоробрих українців і дайте відповідь мені на запитання: якого біса ми чекаємо? — йдеться у колонці Бориса Джонсона.

Чому ми повинні боятися спровокувати його [путіна], коли він уже показав, що робитиме без жодного приводу? — пише Джонсон.

Нагадаємо, 22 січня Джонсон, про новий візит якого подейкували ще на початку 2023 року, неочікувано прибув до Бучі, а увечері разом із Володимиром Зеленським зустрівся зі студентами КНУ ім. Тараса Шевченка.