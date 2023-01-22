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Борис Джонсон, фото: Олексій Гончаренко
Борис Джонсон прибув до Бучі (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n179126-borys-djonson-prybuv-do-buchi-video.htmlРакурс
Борис Джонсон, колишній прем'єр-міністр Великої Британії сьогодні, 22 січня, прибув до України й відвідує місто Буча, котре значно постраждало під час російської окупації Київщини.
Відповідне відео у своєму Telegram-каналі опублікував народний депутат Олексій Гончаренко.
Добрий день, everybody! Борис Джонсон сьогодні у Бучі, — зазначив нардеп.
На сторінці Джонсона у Твіттері наразі повідомлень про візит до України немає.
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