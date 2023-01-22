ЗСУ вдарили по шпиталю, де лікувалися виключно кадирівці

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Ракурс

Захисники України високоточною зброєю вчора, 21 січня, завдали удару по VIP-шпиталю рашистів, у котрому лікувалися кадирівці.

Про це сьогодні, 22 січня, повідомляється ц Telegram-каналі СтратКому ЗСУ, де також опубліковані скріншоти відповідних повідомлень у соцмережах.

Зазначається, що «елітний» шпиталь розташовувався у тимчасово окупованій Кадіївці (Стаханові) у приміщенні колишнього профілакторію машинобудівного заводу.

Знедавна російські окупанти зробили з нього VIP шпиталь в якому лікувалися виключно кадирівці. Більше не будуть! — наголошують у СтратКомі.

ЗМІ рашистів стверджують, що удар по шпиталю було завдано близько опівночі шістьма ракетами HIMARS.