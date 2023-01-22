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ВСУ ударили по госпиталю, где лечились исключительно оккупанты
ВСУ ударили по VIP-госпиталю оккупантов на Луганщине (ФОТО)https://racurs.ua/n179125-vsu-udarili-po-vip-gospitalu-okkupantov-na-luganschine-foto.htmlРакурс
Захисники України високоточною зброєю вчора, 21 січня, завдали удару по VIP-шпиталю рашистів, у котрому лікувалися кадирівці.
Про це сьогодні, 22 січня, повідомляється ц Telegram-каналі СтратКому ЗСУ, де також опубліковані скріншоти відповідних повідомлень у соцмережах.
Зазначається, що «елітний» шпиталь розташовувався у тимчасово окупованій Кадіївці (Стаханові) у приміщенні колишнього профілакторію машинобудівного заводу.
Знедавна російські окупанти зробили з нього VIP шпиталь в якому лікувалися виключно кадирівці. Більше не будуть! — наголошують у СтратКомі.
ЗМІ рашистів стверджують, що удар по шпиталю було завдано близько опівночі шістьма ракетами HIMARS.
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