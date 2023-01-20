Силы спецопераций показали бои за Соледар

https://racurs.ua/n179076-sily-specoperaciy-pokazali-boi-za-soledar-video.html

Ракурс

Сили спецоперацій показали бої за Соледар біля Бахмута.

На сторінці ССО у Фейсбук опублікували уривок відео бою у міській забудові, який зняв один з бійців Сил спеціальних операцій.

У той час його група разом з іншими підрозділами сил оборони стримувала чисельні ворожі атаки.