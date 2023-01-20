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Ракурс
Силы спецопераций показали бои за Соледар

Силы спецопераций показали бои за Соледар (ВИДЕО)

20 янв 2023, 20:21
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Сили спецоперацій показали бої за Соледар біля Бахмута.





На сторінці ССО у Фейсбук опублікували уривок відео бою у міській забудові, який зняв один з бійців Сил спеціальних операцій.

У той час його група разом з іншими підрозділами сил оборони стримувала чисельні ворожі атаки.

Коли російські командири гнали своїх підлеглих на забій попри колосальні втрати, наші воїни використовували це як можливість аби якомога більше прорідити лави противника. Підрозділи Сил спеціальних операцій продовжують роботу на даному напрямку, фахово знищуючи російських окупантів, — прокоментували відео у ССО.

Источник: Ракурс


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