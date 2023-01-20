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Сили спецоперацій показали бої за Соледар
Сили спецоперацій показали бої за Соледар (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n179076-syly-specoperaciy-pokazaly-boyi-za-soledar-video.htmlРакурс
Сили спецоперацій показали бої за Соледар біля Бахмута.
На сторінці ССО у Фейсбук опублікували уривок відео бою у міській забудові, який зняв один з бійців Сил спеціальних операцій.
У той час його група разом з іншими підрозділами сил оборони стримувала чисельні ворожі атаки.
Коли російські командири гнали своїх підлеглих на забій попри колосальні втрати, наші воїни використовували це як можливість аби якомога більше прорідити лави противника. Підрозділи Сил спеціальних операцій продовжують роботу на даному напрямку, фахово знищуючи російських окупантів, — прокоментували відео у ССО.
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