Штаб і польовий склад росіян розгромили ЗСУ у Соледарі

https://racurs.ua/ua/n179052-shtab-i-polovyy-sklad-rosiyan-rozgromyly-zsu-u-soledari-video.html

Ракурс

Штаб і польовий склад росіян у Соледарі розгромили 45-ї окремої артилерійської бригади, яка входить до складу Ракетних військ і артилерії Сухопутних військ Збройних сил України.

Відеозапис 20 січня оприлюднило у Телеграм Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ.