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Ракурс
Штаб і польовий склад росіян розгромили ЗСУ у Соледарі

Штаб і польовий склад росіян розгромили ЗСУ у Соледарі (ВІДЕО)

20 січ 2023, 12:56
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Штаб і польовий склад росіян у Соледарі розгромили 45-ї окремої артилерійської бригади, яка входить до складу Ракетних військ і артилерії Сухопутних військ Збройних сил України.





Відеозапис 20 січня оприлюднило у Телеграм Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ.

Захисники з 45 ОАБР накрили штаб та польовий склад вагнерівців у Соледарі. На відео чітко видно, що бойовики використовують житлові будинки як штаби та склади, — йдеться у повідомленні.

Джерело: Ракурс


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