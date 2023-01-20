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Штаб і польовий склад росіян розгромили ЗСУ у Соледарі
Штаб і польовий склад росіян розгромили ЗСУ у Соледарі (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n179052-shtab-i-polovyy-sklad-rosiyan-rozgromyly-zsu-u-soledari-video.htmlРакурс
Штаб і польовий склад росіян у Соледарі розгромили 45-ї окремої артилерійської бригади, яка входить до складу Ракетних військ і артилерії Сухопутних військ Збройних сил України.
Відеозапис 20 січня оприлюднило у Телеграм Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ.
Захисники з 45 ОАБР накрили штаб та польовий склад вагнерівців у Соледарі. На відео чітко видно, що бойовики використовують житлові будинки як штаби та склади, — йдеться у повідомленні.
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