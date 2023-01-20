Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Чим закінчився наступ росіян на Запорізькому напрямку, показали ЗСУ

Чим закінчився наступ росіян на Запорізькому напрямку, показали ЗСУ (ВІДЕО)

20 січ 2023, 12:25
999

Ситуацію на фронті на території Запорізької області показало Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України.





Запорізький напрямок. Чергова невдала спроба наступу російських окупантів, — йдеться у повідомленні Страткому.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів