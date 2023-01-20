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Чим закінчився наступ росіян на Запорізькому напрямку, показали ЗСУ
Чим закінчився наступ росіян на Запорізькому напрямку, показали ЗСУ (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n179051-chym-zakinchyvsya-nastup-rosiyan-na-zaporizkomu-napryamku-pokazaly-zsu-video.htmlРакурс
Ситуацію на фронті на території Запорізької області показало Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України.
Запорізький напрямок. Чергова невдала спроба наступу російських окупантів, — йдеться у повідомленні Страткому.
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