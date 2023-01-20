Штаб и полевой склад россиян разгромили ВСУ в Соледаре

https://racurs.ua/n179052-shtab-i-polevoy-sklad-rossiyan-razgromili-vsu-v-soledare-video.html

Ракурс

Штаб і польовий склад росіян у Соледарі розгромили 45-ї окремої артилерійської бригади, яка входить до складу Ракетних військ і артилерії Сухопутних військ Збройних сил України.

Відеозапис 20 січня оприлюднило у Телеграм Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ.