Українські ССО без жодного пострілу взяли двох російських окупантів у полон. Фото:

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Сили спецоперацій поповнили обмінний фонд України.

На Донецькому напрямку бійці 4-го полку ССО непомітно наблизилися до ворожої позиції та застали окупантів зненацька. Росіяни були змушені здатися. Таким чином двоє військових РФ були взяті у полон без жодного пострілу. Про це Сили спеціальних операцій 9 вересня повідомили у Facebook.

Також в ході завдання специ захопили озброєння та засоби зв’язку ворога. Під час первинного допиту полонені надали цінну інформацію щодо розташування підрозділів армії РФ на Донецькому напрямку.

Після виконання завдання група ССО без втрат відійшла до своїх позицій.

Нагадаємо, в ніч на 7 вересня підрозділи Middle Strike Сил спеціальних операцій знищили польовий артилерійський склад. Росіяни розмістили арсенал на території колишньої птахофабрики у селищі Тепле. Він забезпечував підрозділи 8-ї загальновійськової армії ЗС Росії.