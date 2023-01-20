Москвичам заборонили фотографувати меморіал на згадку про загиблих у Дніпрі

https://racurs.ua/ua/n179075-moskvycham-zaboronyly-fotografuvaty-memorial-na-zgadku-pro-zagyblyh-u-dnipri.html

Ракурс

Поліція Москви забороняє робити фотографії біля пам’ятника Лесі Українці, де з’явився стихійний меморіал на згадку про загиблих у Дніпрі.

Про це російському журналісту Олександру Плющову повідомила одна з його передплатниць, яка відвідала меморіал.

За її словами, біля пам’ятника до неї підійшов поліцейський, який сказав:

Я знаю, що ви маєте право фотографувати, я сам не розумію чому не можна, але начальство сказало, щоб не дозволяли, тому видаляйте фото.

Раніше, 20 січня, вже з’являлися свідчення мешканців Москви про те, що їм забороняють фотографувати пам’ятник.

14 січня внаслідок влучення російської ракети по житловому дев’ятиповерховому будинку в Дніпрі загинули 46 людей.

У деяких містах росії після того, що сталося, стали з’являтися стихійні меморіали на згадку про загиблих жителів Дніпра. У Москві поліцейські затримали декількох людей, які приходили покласти квіти до пам’ятника Лесі Українки.