Український Генштаб повідомив про наступ росіян у Запорізькій області

https://racurs.ua/ua/n179074-ukrayinskyy-genshtab-povidomyv-pro-nastup-rosiyan-u-zaporizkiy-oblasti.html

Ракурс

Український Генштаб повідомив про наступ росіян у Запорізькій області.

У вечірньому зведенні 20 січня український генштаб, зокрема, повідомляє про наступ росіян не лише на сході, а й на південному фронті у Запорізькій області.

Противник веде наступальні дії на бахмутському, авдіївському та запорізькому напрямках, — йдеться у вечірньому веденні Генштабу.

До цього, 19 січня, Генштаб ЗСУ одного разу згадав наступ під Запоріжжям, відгукнувшись про нього в принизливому тоні.

Давно анонсований російськими пропагандистами «наступ» 58-ї армії ворога на запорізькому напрямку лише зменшує чисельність його особового складу та техніки. Низька підготовка та взаємодія між підрозділами противника швидше нагадує самогубство, ніж наступальні дії, — йшлося у вчорашньому зведенні.

Про наступ під Запоріжжям і навіть, як стверджується, про захоплення двох-чотирьох сіл, зокрема Малих Щербаків та Лобкового, написали у п’ятницю і російські мілітаристські телеграм-канали. Надійних підтверджень чи спростування поки що немає.

Від цих сіл до південних околиць міста Запоріжжя — приблизно 30 км.