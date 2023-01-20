Польща надасть Україні додаткові БМП і радянські танки Т-72 - результати "Рамштайну"

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Польща надасть Україні додаткові БМП та танки Т-72 радянського виробництва. Країна сподівається вже до кінця березня доставити обладнання та підготувати український підрозділ розміром з бригаду.

Про це повідомив міністр оборони Польщі Блащак за результатами зустрічі міністрів оборони країн-партнерів України у німецькому Рамштайні. Його заяву цитує CNN.

Нагадаємо, західні союзники наразі не дійшли згоди щодо надання Україні основних бойових танків Leopard 2 німецького виробництва на зустрічі у форматі «Рамштайн», що відбувається 20 січня.

Але міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус доручив підготуватися своєму міністерству до «дня, який, можливо, настане».

Публікація німецького видання «Франкфуртер Альгемайне цайтунг» називається: «Берлін готується до постачання танків Leopard, але ще не вирішив».

Немає одностайної думки. Є вагомі аргументи на користь поставки, є вагомі аргументи проти, — заявив Пісторіус про переговори щодо надання Україні «леопардів», додавши, що він наразі не може сказати, яким буде рішення і коли воно буде ухвалене.

При цьому, за його словами, враження, що Німеччина блокує таке постачання, є хибним.

Водночас Пісторіус дав зрозуміти, що Німеччина готується до того, щоб бути готовою якнайшвидше поставити танки Leopard 2 у разі ухвалення позитивного рішення.

З огляду на це він видав наказ про відповідну перевірку в перший же день свого перебування на посаді, щоб визначити, якими є запаси танків у Бундесвері та в промисловості. Основна увага приділятиметься наявності та кількості танків, а також їх сумісності з танками та озброєнням, які можуть бути поставлені Україні іншими країнами.