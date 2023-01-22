НАБУ оприлюднило деталі затримання заступника міністра розвитку громад, фото: НАБУ

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НАБУ та САП підтвердили поширену вчора, 21 січня, інформацію про затримання заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Василя Лозинського.

Про це йдеться в повідомленні, опублікованому прес-службою НАБУ.

Зазначається, що затриманий входив до складу організованого злочинного угруповання (ОЗУ), котре займалося розкраданням бюджетних коштів.

Детективи затримали його під час отримання 400 тис. дол. США неправомірної вигоди. Ці кошти заступник міністра одержав за сприяння укладанню договорів на закупівлю обладнання та техніки за завищеними цінами. Попередня правова кваліфікація — ч. 4 ст. 368, ч. 5 ст. 191 КК України, — наголошують у відомстві.

За інформацією слідства, влітку 2022 року уряд виділив 1,68 млрд грн, котрі, зокрема, мали спрямовуватися на закупівлю обладнання і техніки для забезпечення населення альтернативними джерелами світла, тепла і водопостачання у зимовий період. Однак низка посадовців центральних та регіональних органів виконавчої влади вирішили привласнити частину цих коштів.

Для цього — вступили у змову з групою посередників та забезпечили укладання договорів про закупівлі за завищеною на майже 280 млн грн вартістю з наперед визначеними суб'єктами підприємницької діяльності. Ті, як з’ясувало слідство, мали за це передати держслужбовцям вищезазначену суму як «винагороду», — вказано в повідомленні.

Наразі здійснюються невідкладні слідчі дії для встановлення усіх учасників ОЗУ та притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Зазначається, що в ході операції із викриття цього ОЗУ, в якій взяли участь понад 150 співробітників НАБУ, було: