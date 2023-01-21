Упійманого на хабарі Лозинського звільнять з Мінінфраструктури

https://racurs.ua/ua/n179112-upiymanogo-na-habari-lozynskogo-zvilnyat-z-mininfrastruktury.html

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Міністерство інфраструктури передало відповідні документи Василя Лозинського для його звільнення із займаної посади.

Там запевнили, що повністю сприятимуть слідству у справі НАБУ.

Віце-прем'єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков розпорядився підготувати документи про звільнення Лозинського.

21 січня НАБУ провело обшуки та затримало заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського.

Розслідування ведеться за статтями про зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ст. 364) та про пропозицію, обіцянку або вилучення неправомірної вигоди посадовою особою (ст. 368).

Журналіст УП Михайло Ткач заявляє, що Лозинського нібито взяли на хабарі у розмірі 400 тис. дол.

Лозинський вважається наближеною особою до прем'єр-міністра України Шмигаля, через якого можна владнати деякі особисті питання з головою уряду, вважає журналіст Юрій Бутусов.

За даними джерел УП, НАБУ затримало заступника міністра через хабар на генераторах. Лозинського звинувачують в отриманні хабара в розмірі 400 тис. дол. Повна сума закупівлі складала 1,8 млрд грн.