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Ракурс
Борис Джонсон, фото: Number 10

Борис Джонсон прибыл в Бучу (ВИДЕО)

22 янв 2023, 13:54
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Борис Джонсон, колишній прем'єр-міністр Великої Британії сьогодні, 22 січня, прибув до України й відвідує місто Буча, котре значно постраждало під час російської окупації Київщини.





Відповідне відео у своєму Telegram-каналі опублікував народний депутат Олексій Гончаренко.

Добрий день, everybody! Борис Джонсон сьогодні у Бучі, — зазначив нардеп.

На сторінці Джонсона у Твіттері наразі повідомлень про візит до України немає.

Борис Джонсон, фото: Олексій Гончаренко

Источник: Ракурс


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