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Борис Джонсон, фото: Number 10
Борис Джонсон прибыл в Бучу (ВИДЕО)https://racurs.ua/n179126-boris-djonson-pribyl-v-buchu-video.htmlРакурс
Борис Джонсон, колишній прем'єр-міністр Великої Британії сьогодні, 22 січня, прибув до України й відвідує місто Буча, котре значно постраждало під час російської окупації Київщини.
Відповідне відео у своєму Telegram-каналі опублікував народний депутат Олексій Гончаренко.
Добрий день, everybody! Борис Джонсон сьогодні у Бучі, — зазначив нардеп.
На сторінці Джонсона у Твіттері наразі повідомлень про візит до України немає.
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