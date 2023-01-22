Борис Джонсон, фото: Number 10

https://racurs.ua/n179126-boris-djonson-pribyl-v-buchu-video.html

Ракурс

Борис Джонсон, колишній прем'єр-міністр Великої Британії сьогодні, 22 січня, прибув до України й відвідує місто Буча, котре значно постраждало під час російської окупації Київщини.

Відповідне відео у своєму Telegram-каналі опублікував народний депутат Олексій Гончаренко.

Добрий день, everybody! Борис Джонсон сьогодні у Бучі, — зазначив нардеп.

На сторінці Джонсона у Твіттері наразі повідомлень про візит до України немає.