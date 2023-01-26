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Ракурс
Кум Ермака Тищенко поехал в Таиланд к «украинской общине»

Кум Ермака Тищенко поехал в Таиланд к «украинской общине»

26 янв 2023, 15:55
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Микола Тищенко, народний депутат «Слуги народу», на 11-му місяці повномасштабного вторгнення росії в Україну поїхав до Таїланду. Він нібито запланував у Бангкоці зустріч з українською громадою.





Про це йдеться в анонсі зустрічі з нардепом від посольства України в Таїланді.

Нещодавно президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України, за яким посадовці не можуть їздити за кордон із недержавною метою.

Водночас, в прес-службі дипустанові вказали, що Тищенко у Таїланді «обговорюватиме питання покращення взаємодії з представниками української громади».

Нагадаємо, Тищенко з початку повномасштабного вторгнення перебував на Закарпатті. Нардеп також часто фотографується у тактичному одязі. Також він відомий тим, що влаштував вечірку під час карантину в ресторані готелі Fairmont на честь дня народження своєї дружини.

Крім того, Тищенко кум голови офісу президента Андрія Єрмака.

Источник: Ракурс


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