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Кум Ермака Тищенко поехал в Таиланд к «украинской общине»
Кум Ермака Тищенко поехал в Таиланд к «украинской общине»https://racurs.ua/n179275-kum-ermaka-tischenko-poehal-v-tailand-k-ukrainskoy-obschine.htmlРакурс
Микола Тищенко, народний депутат «Слуги народу», на 11-му місяці повномасштабного вторгнення росії в Україну поїхав до Таїланду. Він нібито запланував у Бангкоці зустріч з українською громадою.
Про це йдеться в анонсі зустрічі з нардепом від посольства України в Таїланді.
Нещодавно президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України, за яким посадовці не можуть їздити за кордон із недержавною метою.
Водночас, в прес-службі дипустанові вказали, що Тищенко у Таїланді «обговорюватиме питання покращення взаємодії з представниками української громади».
Нагадаємо, Тищенко з початку повномасштабного вторгнення перебував на Закарпатті. Нардеп також часто фотографується у тактичному одязі. Також він відомий тим, що влаштував вечірку під час карантину в ресторані готелі Fairmont на честь дня народження своєї дружини.
Крім того, Тищенко кум голови офісу президента Андрія Єрмака.
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