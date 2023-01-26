Кума Ермака Тищенко выгнали из «Слуги народа»

https://racurs.ua/n179278-kuma-ermaka-tischenko-obeschaut-vygnat-iz-slugi-naroda.html

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Нардепа Миколу Тищенка звільнили з посади заступника голови фракції «Слуга народу», повідомила речниця фракції у Верховній Раді Палійчук. Засідання, щоб виключити його зі складу фракції, відбудеться найближчим часом. Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія анонсував виключення з фракції та партії «Слуга народу» нардепа Миколи Тищенка.

Арахамія також повідомив, що звернувся до голови партії Шуляк з проханням виключити Тищенка.

Згодом Шуляк підтвердила, що з партії Тищенка також вже виключили.

Бачу, що не всі розуміють, чим повинні займатися народні депутати під час війни. Тому готуємо ряд кадрових рішень: Звільнення Миколи Тищенка з посади заступника голови фракції «Слуга народу». Скликаємо термінове засідання, щоб виключити його зі складу нашої фракції. Звертаюся до Олени Шуляк з проханням виключити його з партії «Слуга народу». Впевнений, нікому не потрібно пояснювати, за що. Сподіваюся, після цього до всіх остаточно дійде, у чому полягає робота депутата воюючої країни, — написав Арахамія.

Нагадаємо, напередодні на сайті посольства України в Таїланді з’явився анонс візиту Тищенка «для покращення взаємодії з представниками української громади».