В США назвали условие ослабления санкций против рф

https://racurs.ua/n179284-v-ssha-nazvali-uslovie-oslableniya-sankciy-protiv-rf.html

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Санкції проти росії можуть бути послаблені, якщо вона виведе війська з України та поверне незаконно окуповані території. Про це заявила заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд під час слухань з питань протидії російській агресії в Сенаті.

Нуланд вважає, що можливою умовою пом’якшення деяких запроваджених проти рф санкцій є виведення військ рф з усієї України та серйозне ставлення до переговорів.

У контексті рішення рф вести серйозні переговори і вивести свої війська з України та повернути території, я, безумовно, підтримала б це (пом'якшення санкцій). Думаю, що державний секретар США Блінкен зробив би те ж саме, — заявила заступниця глави американського зовнішньополітичного відомства.

Нуланд відповідала на питання сенатора Ренда Пола, який запропонував укласти між Вашингтоном та москвою домовленість про взаємне зняття санкцій із російських та американських законодавців.

Нагадаємо, Сполучені Штати досі вказують на те, що росія не відмовляється від намірів захопити всю Україну та не ставиться серйозно до переговорів або будь-яких інших кроків на шляху до деескалації.