ЕС сможет использовать замороженные активы рф на восстановление Украины - Bloomberg

https://racurs.ua/n179287-es-smojet-ispolzovat-zamorojennye-aktivy-rf-na-vosstanovlenie-ukrainy-bloomberg.html

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У Європейському Союзі склали план, як законно залучити щонайменше 33,8 млрд євро заморожених активів Центробанку рф, щоб оплатити відновлення України. Як перший крок, заморожені активи можуть об'єднати на європейському або міжнародному рівні з метою отримання прибутку.

Про це повідомляє впливове американське видання Bloomberg з посиланням на свої джерела.

За даними співрозмовників видання, юридична служба Ради Європи заявила дипломатам, що такий план можливий, якщо не буде повної експропріації активів, і за певних умов. Однією з умов є те, що основну суму активів і відсотки колись повернуть москві.

Така пропозиція є суперечливою і перебуває на попередній стадії обговорення, пише Bloomberg. Європейські чиновники вважають, що подібний крок треба узгодити з країнами G7.

Виконавчий орган ЄС попередив, що ухвалити рішення буде важко, доки не зʼясують обсяг активів, які можна використати. Деякі оцінки свідчать про те, що активи російського Центрального банку, заморожені за кордоном, становлять 300 млрд дол. Європейські посадовці підрахували, що приблизно 33,8 млрд євро лежить на депозитах у ЄС, хоча ця цифра не остаточна.

Витрати на відбудову України за оцінками Світового банку становитимуть щонайменше 350 млрд дол.