44 артбригада накрыла российскую позицию – минус БМП и авто оккупантов

https://racurs.ua/n179293-44-artbrigada-nakryla-rossiyskuu-poziciu-minus-bmp-i-avto-okkupantov-video.html

Ракурс

44 окрема артилерійська бригада імені гетьмана Данила Апостола накрила російську позицію прицільним вогнем.

Двома снарядами українські артилеристи знищили піхоту, бойову машину піхоти та авто ворога.

На ролику. опублікованому у Фейсбук 44 ОАБ, видно, як до позиції з БМП під’їхало легкове ато, з якого вийшли російські солдати. Згодом видно, як пряме влучення дісталося російській БМП. Росіяни починають утікати, але другий снаряд влучає за кілька метрів від авто — у групу з декілька росіян.