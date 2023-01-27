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Ракурс
44 артбригада накрыла российскую позицию – минус БМП и авто оккупантов

44 артбригада накрыла российскую позицию — минус БМП и авто оккупантов (ВИДЕО)

27 янв 2023, 09:18
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44 окрема артилерійська бригада імені гетьмана Данила Апостола накрила російську позицію прицільним вогнем.





Двома снарядами українські артилеристи знищили піхоту, бойову машину піхоти та авто ворога.

На ролику. опублікованому у Фейсбук 44 ОАБ, видно, як до позиції з БМП під’їхало легкове ато, з якого вийшли російські солдати. Згодом видно, як пряме влучення дісталося російській БМП. Росіяни починають утікати, але другий снаряд влучає за кілька метрів від авто — у групу з декілька росіян.

Источник: Ракурс


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