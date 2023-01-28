СБУ задержала коллаборантов из Луганщины. Фото: СБ Украины

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Служба безпеки України затримала колаборантів з Луганщини, які намагалися влаштуватися до українських держустанов.

Контррозвідка спецслужби запобігла проникненню ворожих поплічників до місцевих органів державної влади у прикордонних регіонах України. Було затримано двох колишніх «посадовців», які працювали на ворога на територіях окупованих Сватівському та Білокуракинському районах Луганської області. Про це 28 січня повідомив прес-центр СБУ.

Виявилося, що зловмисники опинилися на підконтрольній українській владі території, отримавши статус переселенців зі сходу України. Один із них намагався влаштуватися у регіональному підрозділі Пенсійного фонду, а інший — увійти до складу управління фінансів однієї з районних військових адміністрацій поблизу кордону з росією.

У разі працевлаштування вони могли отримати доступ до закритої інформації і в подальшому передати її загарбникам. Зловмисників вдалося вчасно викрити та затримати. Слідчі вже повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 111−1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Сумах СБУ запобігла агентурному проникненню ворога до органів державної влади. Агент фсб отримав вороже завдання влаштуватися до Управління оборонної роботи ОВА й приховано збирати секретну інформацію про систему захисту регіону.