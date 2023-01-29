В Юбилейное в Луганскую область доставили около 300 раненых "вагнеровцев", врачи отказываются их лечить

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Ракурс

У Ювілейне на Луганщині доставили велику кількість поранених «вагнерівців», лікарі відмовляються їх лікувати.

У Генштабі ЗСУ розповіли, що у 15 міську багатопрофільну лікарню напередодні привезли приблизно 300 найманців ПВК «Вагнера».

Лікарі відмовляються їх лікувати, адже більшість з них є носіями ВІЛ/СНІДу, сифілісу, туберкульозу та пневмонії, — йдеться у ранковому зведенні Генштабу 29 січня.

Минулого тижня український Генштаб повідомляв, що міська лікарня Дніпрорудного у Запорізькій області заповнена пораненими російськими військовими, втім місцеві медики відмовляються їх лікувати.

Тільки за останній час сюди привезли близько 150 загарбників. Водночас більшість персоналу лікарні відмовилися співпрацювати з окупантами, тому медиків направляють з рф.

У вересні 2022 року в ГУР Міноборони розповідали, що військові шпиталі рф відмовляються лікувати так званих «добровольців», яких поранили в Україні.

Один з батальйонів так званого «Союзу добровольців Донбасу» зазнав великих втрат під час боїв поблизу Авдіївки. Підрозділ доставив своїх поранених до шпиталю в Ростові-на-Дону.

Втім, персонал шпиталю відмовився надавати медичну допомогу пораненим через відсутність у підрозділу статусу регулярного збройного формування. Адже «Союз добровольців Донбасу» був утворений за програмою добровільної мобілізації БАРС — бойового армійського резерву. В усіх подібних випадках лікарі посилаються на пряму вказівку командування.