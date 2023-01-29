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Как в СССР — британская разведка объяснила, зачем в российские школы возвращают военную подготовку
Как в СССР — британская разведка объяснила, зачем в российские школы возвращают военную подготовкуhttps://racurs.ua/n179365-kak-v-sssr-britanskaya-razvedka-obyasnila-zachem-v-rossiyskie-shkoly-vozvraschaut-voennuu.htmlРакурс
Введення в навчальний план російських шкіл військової підготовки — це свідчення мілітаризації країни.
Про це йдеться у звіті Міноборони Великої Британії 29 січня.
У відомстві зазначили, що такі уроки стануть обов’язковими з вересня 2023 року, причому не лише у школах, а й в університетах, про що у грудні оголосило міносвіти рф.
Російські учні проходитимуть військову підготовку у рамках предмета «Основи безпеки життєдіяльності». Школярів та студентів навчать користуватися автоматами, ручними гранатами, а також засобами індивідуального захисту.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 29 January 2023— Ministry of Defence �� (@DefenceHQ) January 29, 2023
Find out more about the UK government’s response: https://t.co/Uq5hma9yKs
�� #StandWithUkraine �� pic.twitter.com/FD9fqU8Yiz
Ці ініціативи підкреслюють дедалі більше мілітаризовану атмосферу в Росії в умовах воєнного часу, а також (ймовірно навмисне) спогад про Радянський Союз: подібне навчання було обов’язковим у школах до 1993 року, — йдеться у зведенні британського Міноборони.
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