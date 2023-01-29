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Ракурс
Як у СРСР - британська розвідка пояснила, навіщо до російських шкіл повертають військову підготовку

Як у СРСР — британська розвідка пояснила, навіщо до російських шкіл повертають військову підготовку

29 січ 2023, 12:29
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Введення в навчальний план російських шкіл військової підготовки — це свідчення мілітаризації країни.





Про це йдеться у звіті Міноборони Великої Британії 29 січня.

У відомстві зазначили, що такі уроки стануть обов’язковими з вересня 2023 року, причому не лише у школах, а й в університетах, про що у грудні оголосило міносвіти рф.

Російські учні проходитимуть військову підготовку у рамках предмета «Основи безпеки життєдіяльності». Школярів та студентів навчать користуватися автоматами, ручними гранатами, а також засобами індивідуального захисту.

Ці ініціативи підкреслюють дедалі більше мілітаризовану атмосферу в Росії в умовах воєнного часу, а також (ймовірно навмисне) спогад про Радянський Союз: подібне навчання було обов’язковим у школах до 1993 року, — йдеться у зведенні британського Міноборони.

Джерело: Ракурс


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