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Як у СРСР - британська розвідка пояснила, навіщо до російських шкіл повертають військову підготовку
Як у СРСР — британська розвідка пояснила, навіщо до російських шкіл повертають військову підготовкуhttps://racurs.ua/ua/n179365-yak-u-srsr-brytanska-rozvidka-poyasnyla-navischo-do-rosiyskyh-shkil-povertaut-viyskovu-pidgotovku.htmlРакурс
Введення в навчальний план російських шкіл військової підготовки — це свідчення мілітаризації країни.
Про це йдеться у звіті Міноборони Великої Британії 29 січня.
У відомстві зазначили, що такі уроки стануть обов’язковими з вересня 2023 року, причому не лише у школах, а й в університетах, про що у грудні оголосило міносвіти рф.
Російські учні проходитимуть військову підготовку у рамках предмета «Основи безпеки життєдіяльності». Школярів та студентів навчать користуватися автоматами, ручними гранатами, а також засобами індивідуального захисту.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 29 January 2023— Ministry of Defence �� (@DefenceHQ) January 29, 2023
Find out more about the UK government’s response: https://t.co/Uq5hma9yKs
�� #StandWithUkraine �� pic.twitter.com/FD9fqU8Yiz
Ці ініціативи підкреслюють дедалі більше мілітаризовану атмосферу в Росії в умовах воєнного часу, а також (ймовірно навмисне) спогад про Радянський Союз: подібне навчання було обов’язковим у школах до 1993 року, — йдеться у зведенні британського Міноборони.
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