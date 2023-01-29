Як у СРСР - британська розвідка пояснила, навіщо до російських шкіл повертають військову підготовку

https://racurs.ua/ua/n179365-yak-u-srsr-brytanska-rozvidka-poyasnyla-navischo-do-rosiyskyh-shkil-povertaut-viyskovu-pidgotovku.html

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Введення в навчальний план російських шкіл військової підготовки — це свідчення мілітаризації країни.

Про це йдеться у звіті Міноборони Великої Британії 29 січня.

У відомстві зазначили, що такі уроки стануть обов’язковими з вересня 2023 року, причому не лише у школах, а й в університетах, про що у грудні оголосило міносвіти рф.

Російські учні проходитимуть військову підготовку у рамках предмета «Основи безпеки життєдіяльності». Школярів та студентів навчать користуватися автоматами, ручними гранатами, а також засобами індивідуального захисту.