Новоизбранный президент Чехии поговорил с Зеленским и обещает поддерживать Украину

Петр Павел, фото: NV

https://racurs.ua/n179382-novoizbrannyy-prezident-chehii-pogovoril-s-zelenskim-i-obeschaet-podderjivat-ukrainu.html

Ракурс

Чехія на чолі з новим президентом Петром Павелом, який переміг на нещодавніх виборах, буде й надалі підтримувати Україну.

Про це сьогодні, 29 січня, повідомляється на сторінці Павела у Твіттері.

Павел сьогодні провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, котрий привітав його з обранням, подякував йому та чеському народу за неослабну підтримку нашої держави та запросив до України.

Я хотів би подякувати президенту Володимиру Зеленському за його привітання з з результатами президентських виборів у Чехії та за запрошення відвідати Київ. У нашій сьогоднішній телефонній розмові я запевнив його, що Україна може і надалі покладатися на підтримку Чеської Республіки, — зазначив Павел.

Павел в ефірі CNN Prima сьогодні повідомив, що планує здійснити візит до України разом зі своєю словацькою колегою Зузаною Чапутовою навесні 2023 року.

За його словами, ідея такої спільної поїздки з’явилася випадково — обоє планували здійснити такий візит.

Вона сказала, що це було схоже на телепатію, що ми ніби обмінялись думками, — зазначив Павел.

Він додав, що візит відбудеться до саміту НАТО, проведення якого у Вільнюсі заплановане на липень 2023 року.

Також Павел підтвердив намір продовжувати військову підтримку України й не допустити перемоги росії.

Шлях до гарантування більшої безпеки для всіх — це повернення до нормального життя, відновлення України як суверенної держави, — наголосив він.

Джерело: Петр Павел, CNN Prima