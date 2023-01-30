В Курскую область на границе с Украиной перебрасывают дополнительные войска

https://racurs.ua/n179407-v-kurskuu-oblast-na-granice-s-ukrainoy-perebrasyvaut-dopolnitelnye-voyska.html

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Найближчими днями до Курської області прибуде додатковий військовий контингент, заявив губернатор регіону Роман Старовойт.

Необхідно надати всебічну підтримку щодо приймання та розміщення додаткових сил і засобів, щоб військовослужбовці якнайшвидше розпочали виконання завдань із захисту державного кордону та забезпечення безпеки Курської області, — сказав він «Коммерсанту».

Російська влада неодноразово заявляла, що Курська область буцімто зазнає обстрілів з боку України.

Додаткові війська перекидалися до регіону, який межує з Сумщиною, вже двічі — навесні та восени, зазначає «Комерсант».

Також газета повідомляє, що на території регіону знаходяться центри навчання ПВК «Вагнера».

Спостерігачі 25 січня повідомляли про стратегічні бомбардувальники над Курською областю. Волонтерський сервіс «Моніторинг військової активності» у своєму Телеграму повідомив, що спостерігав бомбардувальники Ту-22М3 над Курською областю (це розходиться зі звичайною практикою, коли дальні бомбардувальники діють з великої відстані) від України — часто з регіону Каспійського моря).