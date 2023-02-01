В дом Коломойского пришли с обыском

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Ракурс

У будинку Ігоря Коломойського 1 лютого проводять обшуки.

Служба безпеки України (СБУ) та Бомічної безпеки (БЕБ) проводять розслідування про махінації щодо «Укртатнафти» та «Укрнафти». Як повідомляє «Ліга», йдеться про розтрату нафтопродуктів на 40 млрд грн та ухилення від сплати митних платежів.

У вересні 2022 року в Коломойського детективами НАБУ був проведений обшук в ході якого вилучено документи, гаджет, а також скачано його вміст. Обшук стосувався справи про заволодіння майном і коштами компанії «Укрнафта» на майже 13 млрд грн в цінах 2015 року.

Тоді, за словами свідків, представники слідства завітали до олігарха о п’ятій ранку, за місцем його проживання на курорті Буковель.

Джерела ZN.UA в НАБУ факт обшуку підтвердили. При цьому підкреслили, що це, чи не вперше на їхній пам’яті, був обшук, про який нікого не попереджали.

Коломойський поки не проходить у цій справі як обвинувачений, підозра йому не оголошувалася. Але він є співвласником «Укрнафти», де прокурори САП та детективи НАБУ вже оголосили підозри щодо фінансових махінацій:

колишньому голові правління «Укрнафти»;

колишній заступниці керівника управління з продажу нафти, газу та продуктів нафто і газопереробки «Укрнафти»;

колишній керівниці відділу контролю за обліком та поставками нафти й нафтопродуктів ПАТ «Укрнафти»;

колишнім директорам п’яти комерційних підприємств (одного з них затримали).

Справу відкрили за статтею про «заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах».

У 2019 році підозри по ній були готові, втім ексочільник САП Назар Холодницький не наважився їх підписати.

На момент скоєння оборудки Ігор Коломойський, разом із Геннадієм Боголюбовим та Ігорем Палицею, володіли 40% компанії «Укрнафта», решта належала державі в особі НАК «Нафтогаз». Керівництво НАК неодноразово стверджувало, що з 2015 року повністю контролює компанію, втім, ані її операційні результати, ані ринкові джерела ніколи не підтверджували цих сміливих заяв.

У прес-службі Ігоря Палиці заявили, що він більше не має відношення до «Укрнафти» і напряму нею не володів.