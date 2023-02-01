Латвия будет бойкотировать Олимпиаду в Париже, если во время войны к ней допустят россиян и белорусов

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Ракурс

Латвія не відправлятиме спортсменів на Олімпіаду, якщо росіяни та білоруси братимуть в ній участь, поки триває вторгнення в Україну.

Якщо нам потрібно ухвалювати рішення зараз, ми, звісно, не поїдемо на такі змагання. Але до Паризьких ігор ще півтора роки. Подивимося, що буде в Україні — сподіваємось, український народ виграє цю війну, а ми опинимось у новій ситуації, — заявили в Олімпійському комітеті країни у коментарі Reuters.

Минулого тижня МОК закликав спортивні федерації допустити російських та білоруських спортсменів на змагання в нейтральному статусі.

Тим часом спортсмени Південної Кореї готують офіційного листа до Олімпійської ради Азії з вимогою роз’яснити, як цей орган буде проводити цьогорічні Азійські ігри за участю росіян та білорусів.

Історія питання

Наразі більшість міжнародних спортивних федерацій відсторонили росію та білорусь від участі на турнірах (хоча у федерації боксу і тенісу відновили обидві країни у правах). У 2023 році пройде значна частина кваліфікації на Олімпійські та Паралімпійські ігри у Парижі. Наразі спортсмени з цих країн не можуть взяти у ній участь. Вони пропустили зимову Паралімпіаду-2022 у Пекіні. На Олімпійських іграх, які відбулися до повномасштабного вторгнення росіяни виступали під нейтральним прапором — через дискваліфікацію, пов’язану з допінгом.

І ось 26 січня на засіданні виконавчої ради МОК розглянули ухвалену у грудні пропозицію Олімпійського саміту переглянути рекомендації про відсторонення росіян та білорусів.

9 грудня учасники саміту водночас продовжили рекомендації МОК по відстороненню російських та білоруських спортсменів і обговорили їхнє можливе повернення. На саміті вирішили, що бан спортсменів з рф та рб суперечить місії «обʼєднати світ у мирних змаганнях» і забороняє спортсменам змагатися лише через їхній паспорт.

Частина членів МОК запропонувала дозволити росіянам та білорусам брати участь у змаганнях, що проходять в Азії, зберігаючи санкції в інших країнах.

Позитив рішення МОК 26 січня — заборона проводити в росії та білорусі міжнародні змагання з олімпійських видів спорту і запобігання появі на них національної символіки цих двох країн (йдетьсяпро усю локацію таких змагань, в тому числі про трибуни). Крім того, жоден політик з росії та білорусі не може бути запрошений на міжнародні змагання.

Крім пряника, вдарив й батіг: на противагу заяві Зеленського про те, що росіян не повинно бути на Олімпіаді в Парижі у заяві МОК сказано про «повагу права УСІХ атлетів не бути дискримінованими».МОК наголосив, що уряди країн не повинні вирішувати, хто з атлетів може брати участь у змаганнях, а хто ні.

Ще раз пролунало й таке:

Нікому з атлетів не можна забороняти змагатись, відштовхуючись від їхнього паспорта.

Виконавча рада МОК назвала дві можливі умови участі росіян та білорусів у змаганнях:

Вони змагатимуться як нейтральні спортсмени. На Олімпіаду візьмуть тільки тих росіян та білорусів, хто підтримує «мирну місію МОК», не порушує антидопінговий кодекс та не підтримує війну в Україні. При цьому кожного спортсмена обіцяють перевірити індивідуально на відповідність до цих положень. Процедуру вочевидь розроблять згодом.

Остаточного рішення МОК про повернення росіян та білорусів у міжнародний спорт поки немає, фінальні рішення будуть за міжнародними федераціями.

Крок МОК назустріч росіянам та білорусам спричинив бурю емоцій і погроз бойкоту Ігор в Парижі.

Президент України після демаршу опублікував фотографії українських спортсменів, які тренуються у зруйнованих війною будівлях. Зеленський логічно обґрунтовує позицію України:

Спочатку росія забирається геть з України, після цього можна говорити про олімпійські цінності.

Розчарований заявами Баха Зеленський нагадав, що не раз спілкувався з ним, але «так і не почув, як він збирається захищати спорт від пропаганди війни». Він запросив главу МОК у Бахмут, щоб на власні очі переконатися, що нейтральності не існує. Президент вирішив залучити в гру й господаря ОІ-2024 Еммануеля Макрона — написав йому окремого листа.

Заяви українських урядовців були вкрай жорсткими

Очільник МЗС Дмитро Кулеба нагадав, що росія завоювала 71 медаль на Олімпіаді в Токіо у 2020 році.

45 з них виграли спортсмени, які також є членами Центрального спортивного клубу російської армії — армії, яка чинить безчинства, вбиває, ґвалтує, грабує. Ось кого невіглас МОК хоче поставити під білим прапором, їм дозволяючи змагатися, — сказав Кулеба.

Міністр оборони України Олексій Резніков переконує, що улюблені види спорту в росії — це стрілянина по житлових кварталах, метання ракет і пірнання крейсера «москва».

Радник глави Офісу президента Подоляк не стримувався у висловлюваннях:

МОК — промоутер війни, убивств і руйнувань, який із задоволенням дивиться на те, як рф знищує Україну, а потім пропонує трибуну для реклами геноциду й далі заохочує вбивства. Очевидно, що ru-гроші, які купують олімпійське лицемірство, не пахнуть українською кров’ю. Так, пане Бах?".

У країнах Балтії та Польщі розкритикували рішення про участь спортсменів росії та білорусі під нейтральним прапором. Саме про бойкот йшлося у заявах очільників МЗС та спортивних відомств цих країн.

Міністр молоді та спорту, а також новоспечений президент НОК України Вадим Гутцайт (як і Бах він колишній фехтувальник), припустив, що якщо Україну не почують, вона бойкотуватиме Париж.

А от профільний комітет Ради у заяві зазначив, що виступає проти бойкоту участі українських спортсменів в ОІ-2024, бо «ставати на шлях бойкоту — це проявити слабкість та віддати міжнародну спортивну трибуну вбивцям, терористам та ґвалтівникам».

На все це у МОК відповіли, що «найрішучіше відкидають наклепницькі заяви, які не можуть служити основою для будь-якої конструктивної дискусії».