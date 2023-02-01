Саакашвили показал последствия содержания под стражей - кожа и кости

https://racurs.ua/n179474-saakashvili-pokazal-posledstviya-soderjaniya-pod-strajey-koja-i-kosti-video.html

Ракурс

Екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі під час онлайн засідання суду, показав, в якому він перебуває в стані.

За його словами, він схуд на понад 40 кг.

1 лютого відбулося чергове засідання суду за клопотанням про відстрочення покарання та звільнення Саакашвілі. Саакашвілі приєднався до судового засідання через відеозв’язок.

Після того, як Саакашвілі став знімати майку, трансляцію перервали.

Наразі Саакашвілі, який знаходиться у тбіліській клініці Viva med, перевели до реанімації через погіршення стану здоров’я.

Кілька днів тому Саакашвілі діагностували коронавірус — тоді в клініці заявили, що необхідності переведення його в реанімацію немає і захворювання проходить у легкій формі.

Третій президент Грузії перебуває у тюремній медичній клініці «Вівамед», але не дивлячись на явне погіршення стану його здоров’я, Саакашвілі відмовляють в переведенні до реанімаційної палати. За ґратами колишній український урядовець перебуває з 1 жовтня 2021 року, відколи повернувся до Грузії.

Саакашвілі був засуджений нинішньою грузинською владою до 6 років в’язниці за звинуваченням у зловживанні владою. Проте він і його прихильники характеризують винесений йому вирок як політично мотивований.

Історія Саакашвілі

Колишній президент Грузії Саакашвілі перебуває в ув’язненні на Батьківщині. Ще у 2018 році його заочно засудили, а після прибуття до Грузії у жовтні 2021 року одразу заарештували й перевели до пенітенціарної установи.

Тоді на знак протесту він почав голодування, стан його здоров’я погіршувався. Зрештою Саакашвілі перевели з Руставської в’язниці до Глданської тюремної лікарні у Тбілісі, хоча сам він наполягав на переведенні в цивільну лікарню. Після чергового погіршення здоров’я Мін’юст Грузії запропонував перевести Саакашвілі у військовий госпіталь, після чого він тимчасово погодився припинити голодування.

Адвокати, родичі та прихильники Саакашвілі наголошують на погіршенні здоров’я політика. Спеціальна пенітенціарна служба Грузії у грудні опублікувала відео з палати Саакашвілі, заявивши про його «спекуляції» та «грубе відношення» до персоналу. Колишня речниця Саакашвілі заявила, що з його стану «влаштовують шоу».

У 2018 році Саакашвілі заочно засудили до 3 років ув’язнення у справі про перевищення повноважень під час помилування засуджених за вбивство бізнесмена Сандро Ґірґвліані та до 6 років ув’язнення у справі про побиття у 2005 році депутата парламенту Валерія Гелашвілі.

Також Саакашвілі звинувачують у розтраті бюджетних коштів і незаконному перетині державного кордону. Крім того, після його повернення грузинська влада заявила, що він нібито зі своїми соратниками «планував убивство опозиціонерів, щоб спровокувати заворушення і звинуватити владу», хоча проваджень за цим фактом немає.