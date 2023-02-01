Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Саакашвілі показав наслідки перебування під вартою - шкіра та кістки

Саакашвілі показав наслідки перебування під вартою — шкіра та кістки (ВІДЕО)

1 лют 2023, 15:16
999

Екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі під час онлайн засідання суду, показав, в якому він перебуває в стані.





За його словами, він схуд на понад 40 кг.

1 лютого відбулося чергове засідання суду за клопотанням про відстрочення покарання та звільнення Саакашвілі. Саакашвілі приєднався до судового засідання через відеозв’язок.

Саакашвілі показав наслідки перебування під вартою - шкіра та кістки, скріншот відео

Після того, як Саакашвілі став знімати майку, трансляцію перервали.

Наразі Саакашвілі, який знаходиться у тбіліській клініці Viva med, перевели до реанімації через погіршення стану здоров’я.

Кілька днів тому Саакашвілі діагностували коронавірус — тоді в клініці заявили, що необхідності переведення його в реанімацію немає і захворювання проходить у легкій формі.

Третій президент Грузії перебуває у тюремній медичній клініці «Вівамед», але не дивлячись на явне погіршення стану його здоров’я, Саакашвілі відмовляють в переведенні до реанімаційної палати. За ґратами колишній український урядовець перебуває з 1 жовтня 2021 року, відколи повернувся до Грузії.

Саакашвілі показав наслідки перебування під вартою - шкіра та кістки, скріншот відео

Саакашвілі був засуджений нинішньою грузинською владою до 6 років в’язниці за звинуваченням у зловживанні владою. Проте він і його прихильники характеризують винесений йому вирок як політично мотивований.

Історія Саакашвілі

Колишній президент Грузії Саакашвілі перебуває в ув’язненні на Батьківщині. Ще у 2018 році його заочно засудили, а після прибуття до Грузії у жовтні 2021 року одразу заарештували й перевели до пенітенціарної установи.

Тоді на знак протесту він почав голодування, стан його здоров’я погіршувався. Зрештою Саакашвілі перевели з Руставської в’язниці до Глданської тюремної лікарні у Тбілісі, хоча сам він наполягав на переведенні в цивільну лікарню. Після чергового погіршення здоров’я Мін’юст Грузії запропонував перевести Саакашвілі у військовий госпіталь, після чого він тимчасово погодився припинити голодування.

Адвокати, родичі та прихильники Саакашвілі наголошують на погіршенні здоров’я політика. Спеціальна пенітенціарна служба Грузії у грудні опублікувала відео з палати Саакашвілі, заявивши про його «спекуляції» та «грубе відношення» до персоналу. Колишня речниця Саакашвілі заявила, що з його стану «влаштовують шоу».

У 2018 році Саакашвілі заочно засудили до 3 років ув’язнення у справі про перевищення повноважень під час помилування засуджених за вбивство бізнесмена Сандро Ґірґвліані та до 6 років ув’язнення у справі про побиття у 2005 році депутата парламенту Валерія Гелашвілі.

Також Саакашвілі звинувачують у розтраті бюджетних коштів і незаконному перетині державного кордону. Крім того, після його повернення грузинська влада заявила, що він нібито зі своїми соратниками «планував убивство опозиціонерів, щоб спровокувати заворушення і звинуватити владу», хоча проваджень за цим фактом немає.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів