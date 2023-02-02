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МИД выразил протест Грузии - Просит отдать Саакашвили
МИД выразил протест Грузии — Просит отдать Саакашвилиhttps://racurs.ua/n179508-mid-vyrazil-protest-gruzii-prosit-otdat-saakashvili.htmlРакурс
Міністерство закордонних справ України назвало психологічним і фізичним насильством дії Тбілісі по відношенню до громадянина України Михайла Саакашвілі, й закликало Грузію припинити тортури й передати засудженого Києву.
Закликаємо грузинську владу негайно припинити знущатися над Саакашвілі та передати його Україні. Не грайтеся із життям людини заради політичної помсти, — вказали в українському зовнішньополітичному відомстві.
В МЗС додали, що грузинська влада діє «у найгірших традиціях НКВС СРСР», коли застосовує до Саакашвілі «психологічне та фізичне насильство, відмовляє йому в терміново необхідній медичній допомозі, свідомо створюючи безпосередню загрозу його життю».
Українські дипломати також вказали про згортання демократії в Грузії.
Нагадаємо, раніше омбудсмен Дмитро Лубінець вимагав допустити його до Саакашвілі та закликав правозахисників вплинути на владу Грузії.
Президент Володимир Зеленський вважає, що влада Грузії повільно вбиває колишнього грузинського президента і нинішнього громадянина України Саакашвілі.
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