Армия рф не забирает самолеты после совместных учений в беларуси — Генштаб

https://racurs.ua/n179521-armiya-rf-ne-zabiraet-samolety-posle-sovmestnyh-ucheniy-v-belarusi-genshtab.html

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У білорусі закінчили льотні навчання, через які в Україні були часті тривоги. Але війська рф не забирають літаки після спільних військових навчань у білорусі.

Про це у вечірньому зведенні 2 лютого повідомили у Генштабі ЗСУ.

Як зазначають у відомстві, на полігонах республіки білорусь триває підготовка підрозділів ворога, а повернення техніки до місць дислокації на росії — не відмічається.

Спільні навчання московити і білоруси почали 16 січня. Від російської сторони у заході брало участь військове формування повітряно-космічних сил.

Раніше в міноборони рб наголошували, що головна мета навчання — підвищення оперативної сумісності під час спільного виконання навчально-бойових завдань. Його учасники відпрацювали широкий спектр питань, у тому числі: ведення повітряної розвідки, спільне патрулювання, авіапідтримку наземних військ, висадку десанту, доставку вантажів та евакуацію поранених.