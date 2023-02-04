Как воины ВСУ учатся управлять танками Challenger, показала Британия

https://racurs.ua/n179573-kak-voiny-vsu-uchatsya-upravlyat-tankami-challenger-pokazala-britaniya-foto.html

Ракурс

Як військовослужбовці-танкісти Збройних сил України вчаться керувати танками Challenger, показали у Великій Британії.

Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії 4 лютого у Твіттер.

Цього тижня танкісти Збройних сил України швидко освоїли керування могутнім Challenger 2. Велика Британія надає Україні танки Challenger 2, щоб допомогти їй захистити свою батьківщину та повернути територію, — вказали в британському оборонному відомстві.

Нагадаємо, ЗСУ мають отримати танки Challenger 2. Ймовірно, перші 14 машин з навченими екіпажами прибудуть до України у травні-червні. Раніше більшість західних фахівців вказали, що строки навчання на західних танках триватимуть близько восьми тижнів.

Цьогоріч у Великій Британії планують навчити 19,2 тис. українських військових, також Лондон анонсував передачу не лише танків, а й іншого озброєння, зокрема батарею САУ AS-90 на вісім артилерійських систем та сотню гусеничних БТР FV430 Mk3 Bulldog.