Срок действия военного положения и мобилизацию в Украине продлят

Мобилизация в Украине. Фото:

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Воєнний стан в Україні та проведення загальної мобілізації продовжать.

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроекти № 8419 та № 8420 про затвердження указів продовження строку дії воєнного стану та про продовження строку проведення загальної мобілізації. Очікується, що воєнний стан та мобілізацію продовжать ще на 90 діб після 19 лютого.

Як відомо, воєнний став в Україні запровадили 24 лютого після того, як російська федерація розпочала повномасштабну війну. Воєнний стан та строки проведення мобілізації після того парламент неодноразово продовжував.

Воєнний стан передбачає, що в Україні може вводитися обов’язкова трудова повинність, відчуження особистого майна. Також обов’язкова комендантська година, є обмеження на пересування й заборона на торгівлю зброєю та алкоголем. Забороняються масові заходи та страйки, можливі обмеження роботи засобів зв’язку та інтернету. А військовозобов’язаним заборонено змінювати місце проживання.

Нагадаємо, керівник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач пояснив, що мобілізація в Україні розпочалася 24 лютого і триває постійно. Військовий запевняв, що «жодних хвиль призову немає" й у більшості випадків громадян викликають до територіальних центрів комплектування нібито для уточнення військово-облікових даних.