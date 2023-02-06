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Число погибших в результате землетрясения возросло, в Турции - семидневный траур

Число погибших в результате землетрясения возросло, в Турции — семидневный траур (ФОТО)

6 фев 2023, 21:27
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Кількість загиблих внаслідок землетрусу зросла до 2.6 тис. людей.





У Туреччині — 1651 загиблий, 11 119 поранених, у Сирії — 950 загиблих, 2403 поранених. Про це повідомило «Радіо Свобода» з посиланням на медиків обох країн.

У Туреччині оголосили семиденний траур за загиблими внаслідок катастрофи.

Глава Національного центру землетрусів у Сирії назвав землетрус магнітудою у 7,8 «найбільшим землетрусом, зафіксованим в історії центру».

Внаслідок землетрусу в Туреччині та Сирії зруйновано щонайменше дві пам’ятки ЮНЕСКО. Йдеться про історичну фортецю Ґазіантеп та цитадель Алеппо.

Фортецю Ґазіантеп датують періодом хетської імперії. Споруду завершили за Римської імперії — у II—III століттях нашої ери.

Цитадель Алеппо, збудована у XIII столітті, вважають одним із найстаріших і найбільших палаців світу. У 2010-х роках під час боїв за Алеппо цитадель зазнала значних ушкоджень. Але у 2018-му році відреставровану пам’ятку відкрили для відвідувачів. Наразі сирійська влада оцінює масштаби руйнувань.

Источник: Ракурс


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