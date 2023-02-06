Дефицит российского бюджета за год увеличился в 14 раз

https://racurs.ua/n179657-deficit-rossiyskogo-budjeta-za-god-uvelichilsya-v-14-raz.html

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Федеральний бюджет Росії у січні 2023 року виконали з дефіцитом 1,776 трлн рублів, що у 14 разів перевищує його обсяг у січні 2022 року.

Про це 6 лютого написав «Інтерфакс», посилаючись на попередні дані міністерства фінансів рф. Для порівняння: у січні 2022 року бюджет виконали з профіцитом 125 млрд рублів.

Як зазначає російський РБК, дефіцит бюджету у січні став рекордним для цього місяця. Дефіцит склав 60% від планів на 2023 рік — закон про бюджет на весь 2023 передбачає дефіцит на суму 2,93 трлн рублів.

За даними Мінфіну рф, доходи у річному вираженні скоротилися на 35%, до 1,36 трлн рублів, а витрати збільшилися на 59%, до 3,12 трлн рублів.

Нафтогазові доходи у січні впали на 46%, що, за даними Мінфіну, пов’язано насамперед зі зниженням цін на нафту Urals та скороченням експорту газу. Нафтогазові доходи скоротилися на 28%, в основному за рахунок зменшення надходжень від ПДВ та податку на прибуток.

Міністерство фінансів росії вперше продало з Фонду національного добробуту невелику частину золота — 3,6 т золота, щоб покрити дефіцит бюджету. З цією ж метою Мінфін продав 2,3 млрд юанів. Дохід від угод із золотом та юанем становив 38,5 млрд рублів.